Importanti novità in vista per i torinesi, che annunciano l'uscita del loro quinto album in studio dal titolo "", primo capitolo di una trilogia. A distanza di quattro anni da "Dark Future Rising", la nuova produzione segna un ritorno al Power Metal delle origini e, allo stesso tempo, porta con sé una ventata di rinnovamento: conclusa la collaborazione con ladi Amburgo, la band ha siglato due prestigiosi contratti discografici con la spagnola(divisione di) e con la giapponese, quest'ultima per la distribuzione in Giappone e Asia.Due le uscite: il 21 marzo in Giappone e Asia via Spiritual Beast (Japan Edition), il 15 maggio nel resto del mondo via Fighter Records.In accordo con le labels, venerdì prossimo 2 marzo saranno svelati l'artwork, la tracklist e il primo singolo di "Lizard Secrets".Nati a Torino nel 1995, gli Airborn hanno all'attivo quattro album in studio: "Against the World" (2001), "D-Generation" (2003), "Legend of Madog" (2009) e "Dark Future Rising" (2014), più un live album dal titolo "Dinosaurs: 20 Years Live" (2016). Le numerose collaborazioni, i tour e gli show con band del calibro di Iron Savior, Fates Warning, Freedom Call, Masterplan, Paragon, Korpiklaani e Tankard, hanno contribuito a far emergere la band sulla scena Power / Heavy Metal europea nel corso di una carriera ultra-ventennale."Lizard Secrets" è il quinto album in studio della band e si configura come primo capitolo di una trilogia. La produzione vede la partecipazione di alcuni ospiti di assoluto rilievo: Claudio Ravinale (Disarmonia Mundi), Jan Bertram (Paragon), Alexis Woodbury (Instanzia) e Marius Danielsen (Marius Danielsen's Legend of Valley Doom, Darkest Sins).