Per chi assisterà al concerto degli Anvil e vorrà partecipare anche a Phil Campbell and the Bastard Sons il prossimo 16 Marzo, avrà una riduzione di 5 € sul biglietto di Campbell: anziché 25 €, pagherà 20 €!

Mercoledìarriveranno gli. Ad aprire i, ie gliUna carriera di prim'ordine, quella della band canadese, che dal 1978 propone un buon heavy metal. Dopo il tour di successo nel 2016, torneranno in Italia con una tappa che toccherà anche Roma mercoledì 7 marzo 2018, presentando il loro nuovo lavoro in studio, Pounding The Pavement, pubblicato il 19 gennaio 2018 da SPV.I tedeschi Trance accompagneranno gli Anvil in tutto il tour europeo con il loro sound, sempre più grintoso che mai.Dopo il live del 2015 e l'apertura agli Anvil nel 2016, il death metal dei Gravestone sarà nuovamente di scena per proporre il meglio della loro musica.Il porno thrash metal dei romani Underball infiammerà con i suoi suoni dirompenti, elaborati dalle menti di una band sempre più aggressiva e in evoluzione.Apertura Cancelli: 20.00Inizio Concerto: 21.00INFO: http://www.altamiraevents.net FB: Altamira Events FB: JAILBREAK LiveClub Sponsored By:Comunicazione di servizio: