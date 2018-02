Riceviamo e volentieri pubblichiamo un comunicato stampa riguardante il primo brand di abbigliamento Rock N Roll interamenteLa marca in questione si chiama(RnR da Rock N Roll) e si tratta di una startup.I design, adatti ad amanti del rock ed a musicisti, sono creati da, artista proveniente dalla scuola del fumetto di Milano.L’azienda ha sede a Vedano Olona ma i capi sono acquistabili esclusivamente on line, distribuiti in tutto il mondo.In un mercato ampio come quello della moda e dell’abbiliamento,si propone come start up di riferimento per un pubblico particolare, fatto da estimatori ed appassionati rocker.