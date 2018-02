Il nuovo album di, "", sarà pubblicato il 4 maggio 2018 su. L'album è già disponibile per preorder.Oggi l'artista ha reso disponibile il primo singolo del nuovo album, "", che vede la partecipazione didegliper il solo. Disponibile anche un video per "Arcana Imperii""Àmr" è stato registrato presso gli Mnemosyne Studio, di proprietà dello stesso IHSAHN, con sola eccezione per le batterie, registrate al Sonic Attic Studios. La parte di mix è stata invece affidata ai Fascination Street Studios, nelle mani del talentuoso Linus Corneliusson mentre il master è stato affidato ancora una volta a Jens Bogren.L'album sarà disponibile in CD, 2LP e in digitale.Di seguito artwork e tracklist: