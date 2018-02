Gli heavy sludge metallers di Bolognapubblicheranno il loro attesissimo album di debutto “” il 23 marzo 2018 suRegistrato con Para (Boat Studio) e Paso (Studio 73) “Swamp Wizard Rises” conterrà nove canzoni.Oggi la band svela il videoclip del primo singolo “Earth Rage Apocalypse”:Il frontman Andrew spiega:”.I pre-ordini di “Swamp Wizard Rises” sono attivi qui:CD: http://hyperurl.co/HellObelisco_CDDD: http://hyperurl.co/HellObelisco_DIGITALSINGLE: http://hyperurl.co/HellObelisco_SINGLE“Swamp Wizard Rises” vedrà la parteciapzione di Tony J.J. dei TRANSPORT LEAGUE e Carmelo Orlando dei NOVEMBRE come ospiti speciali in due canzoni (“Voodoo Alligator Blood” e “Biting Killing Machine”).L’artwork è stato realizzato da Roberto Toderico, artista che ha già lavorato in precedenza con la band.“Swamp Wizard Rises” tracklist:HELL OBELISCO – PROSSIMI CONCERTIGli HELL OBELISCO sono:Info:facebook.com/hellobeliscohellobelisco.bandcamp.comargonautarecords.com