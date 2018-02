Il momento è finalmente arrivato! Dopo più di sette anni di silenzio, ifanno ritorno e svelano la prima canzone dal nuovo full-length “”, in uscita il 4 maggio su Nuclear Blast.Il primo brano dal disco, la sinfonica 'Interdimensional Summit', è accompagnato dal video diretto da Patric Ullaeus, che aveva già realizzato i video di 'Progenies of the Great Apocalypse', 'Sorgens Kammer - Del II' e 'The Serpentine Offering'.La canzone rappresenta il lato più epico di un disco diabolico e variegato, che paga tributo alla storia venticinquennale della band.L’EP 7'' contenente la nuova canzone e Puritania (Live In Oslo)' è disponibile da oggi: http://nblast.de/DimmuBorgirSummitSono anche attivi i pre-ordini (http://nblast.de/DimmuBorgirEonian) del disco, che verrà pubblicato nei seguenti formati:Digipak limitatoDoppio vinile 180g (black, black&gold-splatter, gold, silver o black&white bicoloured)Boxset (Digipak, bonus demo CD in cardboard, 2LP splatter vinyl, poster)Boxset (Digipak, bonus demo CD in cardboard, 2LP picture vinyl, poster, photo card, sticker, silver mirror board box print – esclusiva mailorder Nuclear Blast!)DigitaleLa track list del nuovo album è la seguente:I DIMMU BORGIR hanno già confermato la partecipazione ai seguenti festival estivi:22. - 24.06. F Clisson - Hellfest05. - 07.07. E Barcelona - Rock Fest02. - 04.08. D Wacken - Wacken Open Air10. - 12.08. B Kortrijk - Alcatraz16. - 18.08. N Horten - Midgardsblot MetalfestivalI DIMMU BORGIR, una delle band di metal estremo di maggior successo al mondo, hanno dominato il black metal sinfonico per venticinque anni. Il nucleo dei compositori consta del carismatico cantante Shagrath, del mago della chitarra Silenoz e di Galder, ma anche altre facce familiari emergono dall’oscurità: il batterista Daray e il tastierista Gerlioz fanno ancora parte della squadra, mentre Gaute Storaas si è occupato degli arrangiamenti corali delle maestose e magniloquenti voci del coro Schola Cantrum.Come emerge dal titolo, il decimo full-length dei DIMMU BORGIR, “Eonian”, esplora un concept filosofico legato all’illusione del tempo e rappresenta un tributo tanto al passato della band quanto alla storia del black metal norvegese.www.facebook.com/dimmuborgirwww.nuclearblast.de/dimmuborgirwww.twitter.com/dimmuborgir