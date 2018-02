I thrasher spagnolisono lieti di annunciare la data di pubblicazione del nuovo album "", previsto in uscita il 4 maggio 2018 su. L'album è il seguito di "Hidden Evolution", entrato in classifica spagnola alla posizione #2.Oggi gli ANGELUS APATRIDA presentano il primo singolo e opener del nuovo album, "Sharpen The Guillotine", tramite un lyric video, di seguito il commento della band:"Cabaret De La Guillotine" è stato mixato e masterizzato da Daniel Cardoso (Anathema, Anneke van Giersbergen) mentre la copertina è stata curata da Gyula Havancsák (Destruction, Annihilator), disponibile di seguito assieme alla tracklist dell'album:Gli ANGELUS APATRIDA intraprenderanno un tour europeo con i compagni di etichetta Skeletal Remains e i Trallery come opener. Di seguito tutte le date tra cui una italiana il 20 maggio 2018 presso il Blue Rose Saloon di Bresso (MI):ANGELUS APATRIDA - Live 201824.02.2018 Albacete (Spain) - Heartbreak11.03.2018 Madrid (Spain) - Wurlitzer24.03.2018 Saint Malo (France) - La Nouvelle Vague06.04.2018 Sursee (Switzerland) - Mosnite Festival28.04.2018 Villarrobledo (Spain) - Viña RockANGELUS APATRIDA, SKELETAL REMAINS, TRALLERY – European Tour:04.05.2018 Essen (Germany) - Turock05.05.2018 Roeselare (Belgium) - De Verlichte Geest06.05.2018 Drachten (The Netherlands) - Iduna07.05.2018 Köln (Germany) - Jungle09.05.2018 Rostock (Germany) - Peter-Weiss-Haus10.05.2018 Sebnitz (Germany) - Wonnemond Festival11.05.2018 Prague (Czech Republic) - Modrá Vopice12.05.2018 Wroclaw (Poland) - D.K. Luksus14.05.2018 Ostrava (Czech Republic) - Barrák16.05.2018 Vienna (Austria) - Viper Room17.05.2018 Bratislava (Slovakia) - British Rock Star18.05.2018 Brno (Czech Republic) - Eleven Club19.05.2018 Budapest (Hungary) - Dürer Kert21.05.2018 Barcelona (Spain) - Razzmatazz22.05.2018 Valencia (Spain) - Rock CityANGELUS APATRIDA - Live 201802.06.2018 San Sebastian (Spain) - Intxaurrondo13.07.2018 Viveiro (Spain) - Resurrection Fest20.07.2018 Tarragona (Spain) - A cop de Rock17.08.2018 Saint-Nolff (France) - Motocultor Festival29.09.2018 Vizcaya (Spain) - DiMetal FestANGELUS APATRIDA Line-UpANGELUS APATRIDA onlinehttp://www.angelusapatrida.comhttp://www.facebook.com/angelusapatridahttp://www.twitter.com/angelusapatrida