La band ha appena rilasciato il videoclip di "", traccia inedita inclusa nel nuovo Ep "", disponibile dal 9 Marzo nei formati Lp+Cd (prime 100 copie in vinile verde), Cardboard Cd, Digitale, su. Le riprese ed il montaggio sono state affidate ad, un caro amico della band, video maker professionista argentino, residente in Spagna e vincitore lo scorso anno del prestigioso premio Goya.", prima uscita discografica ufficiale con il talentuoso batterista, gia in forze nei, che accompagna la band live dalla scorsa estate, conterra' anche una seconda traccia inedita, intitolata "" e tre tracce live, registrate al Metal Italia Festival del 2016. La nuova uscita sara' presentata alla 8° edizione del Bus 666 Fest, sabato 10 Marzo a Parma, in compagnia di Necrodeath, tutti i dettagli qui A questo link è possibile effettuare il pre-order dal sito della Jolly Roger Records ed ascoltare 3 brani audio:Inumana Tracklist:Contatti:DistruzioneJolly Roger Records