Diciamo la verità: non sono necessarie parole esagerate per presentare questa band eccezionale al mondo là fuori, perché isono i pionieri indiscussi del metal sinfonico e le icone di un intero genere. Il loro virtuosismo è la pura perfezione, la loro ispirazione nasce dalla passione! I NIGHTWISH sanno veramente come affascinare e incantare in pochi secondi. Fin dall’inizio della loro carriera, che è nata in una mite notte estiva nel luglio 1996, sono stati considerati l’epitome dell’arte musicale compositiva più esigente nonché avventurieri di un suono innovativo.È arrivato il momento di guardarsi indietro e rivivere gli ultimi vent’anni. A supporto del loro tour mondiale i NIGHTWISH pubblicheranno un eccezionale best of intitolato “Decades” il 9 marzo su Nuclear Blast. Esso racchiude in due CD le loro canzoni più importanti. I musicisti Suomi meritano riconoscimento per il loro eccitante viaggio di scoperta e, come tributo, questa uscita presenta un fenomenale spaccato della loro carriera attraverso la lente della loro grandiosa evoluzione!Oggi la band pubblica il secondo trailer in cui il mastermind Tuomas Holopainen parla dell’evoluzione musicale della band.Tuomas commenta: "”.