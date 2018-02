Glihanno finalmente concluso le registrazioni del loro prossimo album in studio, intitolato “”. Il disco verrà pubblicato il 18 maggio da. Rispetto al suo predecessore “Under The Red Cloud” (2015), questo lavoro vede l’inserimento di flauti, strumenti a corda, arrangiamenti orchestrali e persino un coro. Inoltre per la prima volta sarà possibile ascoltare l’autore dei testi, Pekka Kainulainenon, che contribuisce al disco con un discorso in finlandese!Oggi la band svela altri dettagli sulla produzione, sul titolo, sulla copertina e sul ritorno del nuovo/vecchio bassista Olli-Pekka Laine.Ancora una volta l’album è stato prodotto dal celebre Jens Bogren (OPETH, AMON AMARTH, KREATOR, e altri), ben conosciuto per la sua capacità di sfidare e motivare gli artisti durante il processo di registrazione. Egli non ha di certo paura di far sì che i musicisti oltrepassino i propri limiti!Esa commenta: "”.L’artwork, che è stato realizzato ancora una volta dall’artista francese Jean ”Valnoir” Simoulin - Metastazis, cattura perfettamente il feeling dei testi e della musica. Attraverso le parole dell’autore dei testi Pekka Kainulainen, il tema lirico è universale: “”.“Queen Of Time” vede inoltre il ritorno del vecchio/nuovo bassista, che sostituisce Niclas Etelävuori, uscito dal gruppo nel 2017. Oppu è uno dei membri che fondarono la band nel 1990 e ha registrato sette dischi con gli AMORPHIS (“The Karelian Isthmus” LP, 1992; “Privilege Of Evil” EP, 1993; “Tales From The Thousand Lakes” LP, 1994; “Black Winter Day” EP, 1995; “Elegy” LP, 1996; “My Kantele” EP, 1997 e “Tuonela” LP, 1999), prima di separarsi dal gruppo nel 2000.”.Presto la band presenterà il nuovo singolo e saranno lanciati i pre-ordini!Gli AMORPHIS suoneranno ai seguenti festival estivi:12.05. N Kopervik - Karmoygeddon Metal Festival08.06. FIN Hyvinkää - Rockfest09.06. FIN Tampere - South Park Festival13.06. J Tokyo - Shibuya Club Quattro14.06. J Osaka - Umeda Club Quattro21. - 23.06. D St. Goarshausen - RockFels24.06. F Clisson - Hellfest05. - 07.07. D Ballenstedt - Rockharz Open Air06.07. FIN Lohja - Rantajamit12. - 14.07. D Balingen - Bang Your Head!!!12. - 15.07. CZ Vizovice - Masters of Rock14.07. FIN Joensuu - Ilosaarirock20.07. FIN Laukaa - John Smith Rock Festival27.07. FIN Kuopio - RockCock28.07. FIN Oulu - Qstock02. - 04.08. D Wacken - Wacken Open Air08. - 11.08. E Villena - Leyendas del Rock10.08. B Kortrijk - Alcatraz Metal Festivalwww.amorphis.netwww.facebook.com/amorphiswww.nuclearblast.de/amorphis