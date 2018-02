ARCANE ROOTS

+ Grumble Bee

18 marzo 2018 | SPAZIO 211 | TORINO

Apertura porte ore 20.00

Inizio concerti ore 21.00



Ingresso in cassa 18,00 €

Ingresso in prevendita 15,00€ + d.d.p.

Sarà, giovane talento inglese del West Yorkshire, ad aprire l’unica data italiana degli! La band di Andrew Groves torna in Italia a grande richiesta il prossimo 18 marzo a Torino, presso Spazio 211.” Si presenta cosi Jack Bennett, multistrumentista inglese di soli 24 anni, mente dietro il progetto che lui stesso ha denominato “Grumble Bee”. Jack AKA Grumble Bee si pone come alternativa tra quello che può essere un singolo artista e un’intera band; il cantautore inglese scrive infatti tutta la linea musicale delle proprie canzoni in autonomia. Grumble Bee ha debuttato nel 2016 con l’EP ‘Disconnect’, registrato e prodotto a Portland con Kris Crummett e ha annunciato che un secondo EP uscirà entro la metà del 2018, già anticipato da un singolo, ‘Heron’.Glisono il terzetto rock inglese formato da Andrew Groves (voce e chitarra), Adam Burton (basso) e Jack Wrench (batteria). Nati nel 2009 a Londra, la band debutta nel 2011 con il mini-album ‘Left Fire’, per poi presentare al pubblico nel 2013 il primo vero lavoro in studio dal titolo ‘Blood & Chemistry’. Lo stile degli Arcane Roots è duale per i suoi rimandi al progressive rock classico, insieme ad elementi alternativi ed innovativi. La band rievoca il passato costruendo allo stesso tempo le basi per il futuro musicale anglosassone ed europeo. Lo scorso 15 settembre, la band ha pubblicato l’album Melancholia Hymns per Easy Life/Red Essential, anticipato da quattro brani, 'Everything (All At Once)' e 'Off The Wall', 'Matter' e 'Curtains'. Melancholia Hymns è il secondo lavoro in studio degli Arcane Roots e si può definire un album ambizioso, in cui rock e suoni elettronici si miscelano al meglio; la band è infatti conosciuta anche per le sue sonorità progressive, post e math rock che li rendono particolari e in grado di rivaleggiare artisti connazionali di tutto rispetto come Muse, Enter Shikari, Biffy Clyro, Awolnation, Amber Run e Lower Than Atlantis. Con questo nuovo lavoro gli Arcane Roots sono riusciti a dare una doppia conferma del loro incredibile talento, le numerose recensioni di Melancholia Hymns ne sono una testimonianza così come il successo riscontrato nelle date dell’ultimo tour. A breve avrete l’occasione di immergervi nuovamente nelle sonorità di Melancholia Hymns con un’altra incredibile esibizione dal vivo.Da segnare quindi sul calendario:Prevendite disponibili sui circuiti Mailticket, Ticketone e arcaneroots.com.