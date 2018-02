Tornano dopo 3 anni dall'ultimo "Nothing’s Gonna Stop Us" i rocker spagnoli. La band dei fratelli Armand (voce e chitarra ritmica) e LG (chitarra solista e cori) Valeta pubblicherà il 27 aprile 2018 il nuovo album "", sempre suL'album è stato registrato in presa diretta e completamente in analogico presso i Brazil Studios di Madrid tra novembre e dicembre 2017 assieme al produttore Raül Refree e al tecnico del suono Javier Ortiz.Di seguito la copertina di "Bright Gloom":Di seguito i primi show annunciati:04.05.18 (DE) Osnabrück – Bastard Club05.05.18 (DE) Düsseldorf – Pitcher07.05.18 (DE) Frankfurt – Nachtleben09.05.18 (DE) Hamburg – Astra Stube10.05.18 (DE) Berlin – Maze11.05.18 (DE) Sebnitz – Wonnemond Festival14.05.18 (DE) München – Backstage Club‘77:Dani Martin - basso e coriAndy Cobo - batteriaArmand Valeta - voce e chitarra ritmicaLG Valeta - chitarra solista e cori’77 online:www.77rocks.comwww.instagram.com/seventysevenrockswww.facebook.com/77rockstwitter.com/77rockswww.youtube.com/official77rocks