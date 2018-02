Il 9 novembre 2016deisi è svegliato, sentendosi un po’ nauseato. "Disgusted and depressed/we know the world is just a mess/Distortion of reality/The truth is under arrest"..."This is the twilight zone".Con queste parole inizia 'Twilight Zone', canzone dell’imminente nuovo album dei MINISTRY “AmeriKKKant”, in uscita il 9 marzo su Nuclear Blast.Lo zio Al nutre una speranza: “”. Il punto di vista di Al è espresso nel seguente video:Tuttavia, ora c'è un nuovo raggio luminoso, spuntato negli ultimi giorni. È diventato evidente a Jourgensen che qualunque cosa accada a Trump, i ragazzi della Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland stanno aprendo la strada per riportare il paese su un corso di sanità mentale e vera democrazia.".Il nuovo album dei MINISTRY “AmeriKKKant” verrà pubblicato il 9 marzo e i pre-ordini sono attivi: http://nblast.de/MinistryAmeriKKKant