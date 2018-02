hanno pubblicato il nuovo album “” il 26 gennaio suL’album, già entrato nelle classifiche di svariati Paesi, si è piazzato al 15° posto della Top 20 della classifica mondiale!Il frontman Robb Flynn commenta: "La band e il management ringraziano Monte Conner e la Nuclear Blast di tutto il mondo, i distributori, la stampa, SiriusXM Liquid Metal e SiriusXM Octane, le radio, Markus, Amy di Atom Splitter, Michelle di Cosa Nostra, Mark Palmer, Jaap, Mike, Lisa, e molti altri. La strada da percorrere è ancora lunga, dobbiamo lavorare duramente e combattere, ma fermiamoci un attimo per festeggiare! Ovviamente grazie ai nostri Head Cases!”.Il disco è entrato nelle classifiche dei seguenti Paesi:“Catharsis” è stato prodotto da Robb Flynn ed è stato registrato, mixato e coprodotto da Zack Ohren (FALLUJAH, ALL SHALL PERISH) agli Sharkbite Studios di Oakland, CA. Della masterizzazione si è occupato Ted Jensen (HATEBREED, ALICE IN CHAINS, DEFTONES) agli Sterling Sound, New York, NY. La copertina è a cura di Seanen Middleton.“Catharsis” è disponibile in svariati formati (CD, Digipak, CD-Digi + DVD + 2LP Boxset, vinili black, picture, red, dark blue, bi colored, splatter): http://nblast.de/MachineHeadCatharsisNB