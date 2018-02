Durante la 'All Star Jam' al Progpower USA Festival del 2007, l’attuale cantante deie il chitarrista deihanno spontaneamente unito le loro forze sul palco per interpretare alcune cover; immediatamente si sono accorti della magia creativa tra di loro. Benché i due musicisti non si fossero mai incontrati prima, hanno presto scoperto il loro comune amore per l’hard rock e hanno deciso di scrivere delle canzoni assieme. Nel 2008, conoscendosi appena, hanno composto un intero album. A causa dei rispettivi impegni professionali, il loro progetto NORTHWARD non ha mai potuto vedere la luce del sole… almeno fino ad oggi!Nel 2017, anno di pausa per i NIGHTWISH, Floor ha contattato il suo vecchio amico Jørn Viggo, per vedere se fosse interessato a resuscitare i NORTHWARD. "", ricorda Floor Jansen.Ben lontano da qualsiasi confine di genere, il suono dei NORTHWARD è potente, euforico e vicino alla tradizione di SKUNK ANANSIE, FOO FIGHTERS e ALTER BRIDGE, ma anche di band più vecchie come DEEP PURPLE e LED ZEPPELIN. È musica che va dritta al punto ed è senza compromessi.Con l’aiuto del produttore Jacob Hansen (VOLBEAT etc.) e liberi dalle influenze musicali delle rispettive band, hanno forgiato un raro diamante composto da riff pesanti e dalla voce inconfondibile di Floor. Benché le canzoni siano state scritte nel 2008, suonano fresche e vitali ancora oggi. “.”.Floor Jansen e Jørn Viggo Lofstad, sono accompagnati da Morty Black (TNT) al basso, mentre la batteria è stata suonata da Django Nilsen e Stian Kristoffersen (PAGAN'S MIND). Ci sono anche la sorella di Floor, Irene Jansen, che duetta su ‘Drifting Islands’ e Ronny Tegner dei PAGAN'S MIND che ha suonato il piano in un brano.Quest’anno i NORTHWARD pubblicheranno l’album di debutto su Nuclear Blast. Floor Jansen dichiara: "Siamo felici ed eccitati all’idea di pubblicare questo disco rock su Nuclear Blast. Hanno accettato la sfida di presentare al mondo questo album non metal, credendo in noi come musicisti e per amore della buona musica. Abbiamo messo cuore e anima in questo disco. Ne siamo molto orgogliosi e non vediamo l’ora di farvelo ascoltare!”.