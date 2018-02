FOREDAWN

Ascolta il primo singolo "Nightfire" dal nuovo album in uscita il 23 marzo

"Nightfire" nasce una sera in sala prove, scritta tutti insieme.

Parla di una persona che per distaccarsi dalla realtà aspetta di lasciarsi andare all’ennesima notte di passione, nella speranza di sentirsi viva, di poter abbandonare paure e debolezze…per un solo momento o per sempre.

Ci si abitua a soffrire…Ci si abitua alle pene…Eppure, se puoi ancora sentire il fuoco dentro di te, significa che sei vivo e che la speranza è l'ultima a morire.

Da oggi disponibile su YouTube "", il primo singolo estratto dal nuovo album omonimo del quartetto milanese, capitanato dalla voce di Irene, che propone un alternative metal d'eccezione.Questo il commento della band:Il singolo è la traccia numero 6 del disco di debutto della band, "", che vede alla produzione artistica(Wolf Theory/Mellowtoy) ed è stato registrato e mixato dapressodidi Lecco edi Trezzo Sull'Adda (MI)." uscirà il prossimo 23 marzo pere verrà presentato sabato 24 marzo aldi Milano, per un release party da non perdere, con special guest al bassodei! In aperturaPresto ulteriori su: