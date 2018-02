sono lieti di annunciare l'apertura dei pre-ordini di "", il nuovo atteso studio album dell'artista Danese. L'album sarà disponibile in due differenti formati: Edizione CD Standard, ed Edizione CD Limitata Personalizzata. Quest'ultima è composta da uno slipcase esterno dipinto a mano, accompagnato da una card autografata da, completata da nome dell'acquirente scritto a mano, numero stampato della copia e firma del label manager di, che certifica l'originalità e l'esclusività del prodotto. Questa edizione speciale è disponile in una limitatissima quantità di 100 copie, ed è dedicata a tutti i grandi collezionisti di questa musica.L'apertura dei pre-ordini di "" coincide con l'inizio della partnership ufficiale tra, il nuovo mailorder italiano dedicato esclusivamente al rock e metal in tutte le loro varianti, dalle più melodiche a quelle più heavy. Creato da appassionati ed esperti del settore, offre una vasta gamma in continuo ampliamento di cd, vinili, dvd/bluray, boxset ed edizioni limitate, garantendo un servizio esclusivo e a misura di fan. Da oggi, infatti, lo shop ufficiale diverrà gestito direttamente da, che offrirà i prodotti dial miglior prezzo online, e con una gestione veloce e professionale di tutte le spedizioni." è destinato a diventare un vero e proprio classico contemporaneo della musica AOR / Westcoast, grazie ad una stupefacente qualità generale, sia nel songwriting che nelle performance dei singoli musicisti. Le grafiche del cd (inclusa la cover alternativa dedicata al mercato giapponese) sono state sviluppate da(Airbound, Raintimes, Viana, Charming Grace, Room Experience), e il booklet del cd può vantare doppie liner notes introduttive scritte da, caporedattore del rinomato sito Westcoast europeo, e da, il grande speaker della radio di riferimento del rock melodico in Europa, la britannica. Il release party di "" è programmato per il prossimo 24 Febbraio 2018 a Rovellasca (CO) in occasione della seconda attesa edizione di "", festival patrocinato daWeb/Social links: