Ad inizio mese (l' 8 Febbraio per la precisione ma la notizia è trapelata oggi ), la Kiss Catalog Ltd., proprietaria dei diritti intellettuali deiha sottoscritto un contratto con la United States Patent and Trademark Office (USPTO) per l'uso del marchio "Il deposito di tale marchio tutelerà i diritti per servizi di intrattenimento, in particolare le "Le voci che girano sono che la band stia preparando la strada per il VERO Final Tour, dopo quello "finto" del Farewell Tour del 2000Staremo a vedere ....