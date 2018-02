, in collaborazione con, è orgoglioso di presentare il primo, "fratello minore" del, una serata dedicata alle sonorità estreme.La serata si svolgerà sabato 24 febbraio e vedrà come headliner gli, death metal da Ravenna. Attivi da 8 anni, dopo due album usciti per, hanno pubblicato il loro ultimo disco "" per la francese. In questi anni hanno suonato in varie parti del mondo (compresi Stati Uniti e Asia), sia come headliner che di supporto ai maggiori gruppi estremi mondiali, e questa all'sarà l'ultima data italiana prima di partire per un tour europeo che li vedrà tra i protagonisti del famoso "", oltre ad una serie di concerti in compagnia degli americani Broken Hope.Ad aprire la serata tre local heroes:: formatisi nel 2004, sono tra i gruppi più longevi della musica estrema bergamasca, un mix di grind, hardcore, black metal e sludge. Tre dischi (più varie uscite tra demo e split), tre mini tour europei, hanno suonato con gruppi del calibro di Godflesh, Eyehategod, Integrity, Cripple Bastards, Full Of Hell, Implore, Toxic Holocaust, Fuck The Facts e moltissimi altri.: con il suo devastante mix di groove, thrash, death e hardcore, questo combo lombardo nato ormai 10 anni fa può vantare concerti in apertura a band importanti come Arch Enemy, Aura Noir, Walls Of Jericho e Possessed.: gruppo hardcore punk bergamasco, attivi da 10 anni e debitori tanto della tradizione punk inglese quanto di quella hardcore italiana e americana.INK CLUB, Via Carducci 4/b - Bergamo