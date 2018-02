sono una band australiana guidata dalla voce incredibile e potente didiventato famoso in patria nel 2014 attraverso una serie di interpretazioni fulminanti di classici del rock in diretta nazionale durante lo show televisivoIl gruppo rock australiano che fonde con personalità sonorità classiche e moderne guardando aedsu tutti, entra adesso nel roster promozionale dell’etichetta italiana che, dopo aver annunciato recentemente il lancio del comparto internazionale, mette le cose in chiaro facendo capire di non scherzare affatto con l’annuncio dei Bad Moon Born arrivato quasi in concomitanza della firma di un’altra ottima band internazionale, i teutonici Sacha Korn.La musica dei Bad Moon Born è già in rotazione su, i due più grandi network radiofonici di Australia e Nuova Zelanda, ed oltre 50 radio negli Stati Uniti.Ancora poco conosciuti in Europa, la band australiana prova adesso ad entrare nel Vecchio Continente affidandosi all’iperattiva Volcano Records che ha preannunciato l’arrivo di altre novità prossimamente.Ecco il video diche cantaa The Voice Of Australia 2014Per ulteriori informazioni