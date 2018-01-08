Gli Smashing Pumpkins
, acclamati pionieri dell'alternative rock e vincitori del Grammy Award oggi hanno annunciato lo"Shiny And Oh So Bright Tour
", il loro primo tour negli ultimi 20 anni per i membri fondatori Billy Corgan, Jimmy Chamberlin e James Iha
. Prodotto da Live Nation
, il Tour (che toccherà 36 città) partirà a Glendale, Arizona il prossimo 12 Luglio e farà tappa nelle arene Nord Americane durante l'estate.
I biglietti per lo "Shiny And Oh So Bright Tour
" saranno in vendita per il pubblico a partire dal prossimo venerdì, 23 Febbraio alle 10.00 a.m. (local time) e sarabbo disponibili su SmashingPumpkins.com
, LiveNation.com
e tramite Live Nation app.
Ecco le date del Tour:Jul. 12 - Glendale, AZ @ Gila River Arena
Jul. 14 - Oklahoma City, OK @ Chesapeake Energy Arena
Jul. 16 - Austin, TX @ Frank Erwin Center
Jul. 17 - Houston, TX @ Toyota Center
Jul. 18 - Dallas, TX @ American Airlines Center
Jul. 20 - Nashville, TN @ Bridgestone Arena
Jul. 21 - Louisville, KY @ KFC Yum! Center
Jul. 22 - Atlanta, GA @ Infinite Energy Arena
Jul. 24 - Miami, FL @ AmericanAirlines Arena
Jul. 25 - Tampa, FL @ Amalie Arena
Jul. 27 - Baltimore, MD @ Royal Farms Arena
Jul. 28 - Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center
Jul. 29 - Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena
Jul. 31 - Boston, MA @ TD Garden
Aug. 01 - New York City, NY @ Madison Square Garden
Aug. 04 - Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena
Aug. 05 - Detroit, MI @ Little Caesars Arena
Aug. 07 - Montreal, QC @ Centre Bell
Aug. 08 - Toronto, ON @ Air Canada Centre
Aug. 11 - Columbus, OH @ Schottenstein Center
Aug. 13 - Chicago, IL @ United Center
Aug. 16 - Kansas City, MO @ Sprint Center
Aug. 17 - Indianapolis, IN @ Bankers Life Fieldhouse
Aug. 19 - St. Paul, MN @ Xcel Energy Center
Aug. 20 - Omaha, NE @ CenturyLink Center
Aug. 21 - Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Center
Aug. 24 - Seattle, WA @ KeyArena
Aug. 25 - Portland, OR @ Moda Center
Aug. 27 - Oakland, CA @ Oracle Arena
Aug. 28 - Sacramento, CA @ Golden 1 Center
Aug. 30 - Los Angeles, CA @ The Forum
Sep. 01 - San Diego, CA @ Viejas Arena
Sep. 02 - Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena
Sep. 04 - Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena
Sep. 05 - Denver, CO @ Pepsi Center
Sep. 07 - Boise, ID @ Ford Idaho Center