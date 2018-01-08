Il presente sito fa uso di cookie. La prosecuzione nella navigazione comporta la loro accettazione. Per saperne di più.

Smashing Pumpkins, confermano la reunion con lo "Shiny And Oh So Bright Tour"


Immagine


Gli Smashing Pumpkins, acclamati pionieri dell'alternative rock e vincitori del Grammy Award oggi hanno annunciato lo"Shiny And Oh So Bright Tour", il loro primo tour negli ultimi 20 anni per i membri fondatori Billy Corgan, Jimmy Chamberlin e James Iha. Prodotto da Live Nation, il Tour (che toccherà 36 città) partirà a Glendale, Arizona il prossimo 12 Luglio e farà tappa nelle arene Nord Americane durante l'estate.
I biglietti per lo "Shiny And Oh So Bright Tour" saranno in vendita per il pubblico a partire dal prossimo venerdì, 23 Febbraio alle 10.00 a.m. (local time) e sarabbo disponibili su SmashingPumpkins.com, LiveNation.com e tramite Live Nation app.

Ecco le date del Tour:

Jul. 12 - Glendale, AZ @ Gila River Arena
Jul. 14 - Oklahoma City, OK @ Chesapeake Energy Arena
Jul. 16 - Austin, TX @ Frank Erwin Center
Jul. 17 - Houston, TX @ Toyota Center
Jul. 18 - Dallas, TX @ American Airlines Center
Jul. 20 - Nashville, TN @ Bridgestone Arena
Jul. 21 - Louisville, KY @ KFC Yum! Center
Jul. 22 - Atlanta, GA @ Infinite Energy Arena
Jul. 24 - Miami, FL @ AmericanAirlines Arena
Jul. 25 - Tampa, FL @ Amalie Arena
Jul. 27 - Baltimore, MD @ Royal Farms Arena
Jul. 28 - Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center
Jul. 29 - Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena
Jul. 31 - Boston, MA @ TD Garden
Aug. 01 - New York City, NY @ Madison Square Garden
Aug. 04 - Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena
Aug. 05 - Detroit, MI @ Little Caesars Arena
Aug. 07 - Montreal, QC @ Centre Bell
Aug. 08 - Toronto, ON @ Air Canada Centre
Aug. 11 - Columbus, OH @ Schottenstein Center
Aug. 13 - Chicago, IL @ United Center
Aug. 16 - Kansas City, MO @ Sprint Center
Aug. 17 - Indianapolis, IN @ Bankers Life Fieldhouse
Aug. 19 - St. Paul, MN @ Xcel Energy Center
Aug. 20 - Omaha, NE @ CenturyLink Center
Aug. 21 - Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Center
Aug. 24 - Seattle, WA @ KeyArena
Aug. 25 - Portland, OR @ Moda Center
Aug. 27 - Oakland, CA @ Oracle Arena
Aug. 28 - Sacramento, CA @ Golden 1 Center
Aug. 30 - Los Angeles, CA @ The Forum
Sep. 01 - San Diego, CA @ Viejas Arena
Sep. 02 - Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena
Sep. 04 - Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena
Sep. 05 - Denver, CO @ Pepsi Center
Sep. 07 - Boise, ID @ Ford Idaho Center

Immagine

Ultimi commenti dei lettori

Non è ancora stato scritto nessun commento per questa notizia! Vuoi essere il primo?

Pubblicata il: 15 febbraio 2018
Fonte: non disponibile

Notizia segnalata da
Alessandro Zaina
In vendita su EMP
Copertina
Industrial Punk
Pink zebra creepers
54.99 € / Scarpe (rosa, Esterno: 100% cotone, suola in poliuretano)
Copertina
Knorkator
Weltuntergang! Alles muss raus!
35.99 € / 5-CD (Cofanetto)
Copertina
Trouble
The skull
17.99 € / LP (Ristampa)
Copertina
Ultime notizie
08 gennaio 2018
15 febbraio 2018
15 febbraio 2018
15 febbraio 2018
15 febbraio 2018
15 febbraio 2018
15 febbraio 2018
15 febbraio 2018
15 febbraio 2018
15 febbraio 2018
Facebook Facebook YouTube YouTube Twitter Twitter
Aggiungi notizia Segnala notizia Aggiungi concerto Segnala concerto
© 2002-2018 Metal.it / Eutk.net Privacy policy XHTML 1.0 CSS
Loading