BRAIN DISTILLERS CORPORATION

Artwork, tracklist e dettagli del nuovo album "MEDICINE SHOW" in uscita il 30 marzo

Si annunciano oggi artwork, tracklist e i dettagli del nuovo album nonché secondo lavoro in studio del potentissimo quintetto milanese, che propone un raro e davvero unico mix di rock, grunge e metal.Il titolo è "" ed uscirà il prossimo 30 marzo per. Undici tracce tra cui una sorprendente cover del famosissimo brano "" degli, compongono questo nuovo disco prodotto interamente dalla band, registrato e mixato dal chitarristapreso ildi Trezzo sull'Adda (MI). Il mastering è stato affidato adia Roma." testimonia il fatto che il rock non è morto e che ivogliono dire la loro in proposito e lasciare un'impronta con un album che rappresenta l'amore viscerale, incondizionato, ed ossessivo che hanno per la musica.Come per il loro primo lavoro, anche in questo disco, le canzoni rappresentano il focus, il centro a cui tutto ruota attorno. Dieci brani senza compromessi, diretti, rabbiosi, che travolgono e che lasciano senza fiato.La prima song, "", che da anche il nome al disco e che ritroviamo raffigurata in copertina, è il marchio di fabbrica della band: rappresenta l’anima blues, l’irrequietezza, ma anche la spavalderia e la voglia di divertirsi suonando rock, la musica emotivamente più complessa di sempre.Il testo racconta degli storici circhi itineranti guidati da finti dottori, che alla fine della guerra civile Americana battevano le squallide campagne del Sud, abbandonate a se stesse senza assistenza sanitaria né legale. Gli imbonitori si avvalevano di ex schiavi musicisti per inscenare spettacoli musicali che servivano per attrarre e persuadere contadini ingenui e ignoranti, ad acquistare pozioni miracolose in grado di curare qualsiasi malanno. Ogni problema aveva il suo rimedio...Questa la tracklist:" verrà presentato venerdì 6 aprile aldi Milano, per un imperdibile release party ! In aperturaA breve saranno annunciate tutte le altre date live che li vedranno impegnati in tutta Italia e non solo.Iluscirà molto presto.