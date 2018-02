I SINATRAS FIRMANO CON MASD RECORDS.

band vicentina dedita al death'n'roll, firmano con. Il nuovo EP uscirà nel 2018.mescolano il Thrash of 80's, il Death of 90's con la freschezza del Rock'n'Roll e l'atteggiamento della vecchia scuola Hardcore.Dopo il primo "" Ep (autoprodotto nel 2014), il 6 gennaio 2017, la band ha rilasciato, tramite, il primo album intero intitolato "". L'album contiene 11 tracce di puro Death / Thrash Metal moderno con cori orecchiabili e groove breakdowns.Ora la band sta lavorando per promuovere il nuovo album dal vivo con molti spettacoli nazionali ed europei ed ha lavorato su un nuovo EP che uscirà nel 2018 via