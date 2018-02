, creatura nata dal drummer(ex-SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES, MISFITS) e dal cantante(FAITH NO MORE) porterà la furia del proprio thrash/hardcore attraverso l'Europa questa estate. La band ha infatti annunciato che sarà presente nei maggiori festival del vecchio continente quali Primavera Sound (Spagna), Hellfest (Francia), Download (U.K. e Francia), Grasspop Metal Meeting (Belgio), Dour (Belgio) e Tuska (Finlandia) ed anche come headliner in altri show in vari paesi ed anche a Mosca (Russia)Completano la lineup deiil chitarrista(RETOX, FESTIVAL OF DEAD DEER) ed il bassistaEcco le date del Tour: