La band tedesca Sacha Korn firma con Volcano Records

Dopo l’annuncio la scorsa settimana dell’inaugurazione del comparto internazionale,passa subito all’azione annunciando l’arrivo del nuovo disco della storica metal band tedescaIl progetto capitanato dall’omonimo cantante-chitarrista, pubblicherà ad aprile 2018 un lavoro realizzato in collaborazione con lo storico produttore e chitarrista dei, contenente una selezione di brani della band tra le più conosciute e rispettate della scena underground alternativa tedesca, che ha nel corso della sua carriera calcato i palchi di tutta Europa, diviso la scena tra gli altri con i Rammstein e suonato anche in Cina e Stati Uniti., figura controversa e molto conosciuta in Germania per una produzione musicale estrema e dai contenuti militanti piuttosto radicali, ha fondato la band nel 2009 dopo una lunga esperienza con altri progetti come musicista e addetto ai lavori che lo hanno portato a collaborare tra gli altri con Marilyn Manson, Limp Bizkit, Massive Attack e Scorpions.Per maggiori informazioni