Lo staff è lieto di annunciare ufficialmente i tre headliners della VII edizione del, che si svolgerà dal 3 al 5 agosto presso il Lago Verde di Torreglia (PD):Lo staff ricorda che le candidature si chiudono il 16/03/2018 e le bands interessate a partecipare possono ancora inviare un PRESS KIT tramite mail a iscrizioni@padovametalfest.it contenente (possibilmente un link):- biografia in formato .PDF (possibilmente corredata da links di website e pagina Facebook);- 2 file delle tracce più significative in formato .MP3;- 2 file foto promozionali;- e-mail e numero di telefono cellulare di un referente da utilizzare per tutte le comunicazioni.Anche quest’anno, per garantire il massimo comfort alle bands e la qualità audio degli show, siamo onorati di avvalerci della collaborazione di: www.jetglowrecordings.it ) che conmetterà a disposizione la strumentazione relativa alla backline; www.gongservice.it ) che durante le tre giornate, grazie all’esperienza, alla professionalità e competenza dei propri tecnici, unita all’utilizzo delle più moderne strumentazioni audio e luci, garantirà la massima qualità degli spettacoli.Lo Staff