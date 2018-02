IL NUOVO ALBUM "" DISPONIBILE DAL 9 MARZOÈ stato pubblicato sul canale YouTube diil lyric video del nuovo singolo dei Let Them Fall "". Il brano è il secondo estratto del nuovo album intitolato "Wolftales", in uscita il 9 marzo. L'album è stato registrato, mixato e masterizzato presso i Wavemotion Recordings da Federico Ascari, mentre l'artwork è opera di Moonlover - Visual Arts. Il disco può essere preordinato ancora per qualche giorno (singolarmente o formato bundle con t-shirt e cappellino) sul canale Bandcamp di Antigony Records.Il release party del disco sarà il 10 marzo a Bologna, in occasione del "Never Say Daih" presso lo Spazio Eco, mentre le date del tour italiano verranno annunciate a breve.