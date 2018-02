Quasi un anno fa, glihanno pubblicato il loro violento nuovo album "", una brutale autovalutazione e osservazione, equilibrando odio, rabbia e perseveranza, con l'esperienza di una vita spesa alla ricerca dell'autonomia e del rispetto.La band ha ora pubblicato il video ufficiale della canzone 'Natural Born Killer', che fa anche parte dell'ultimo album. Guarda il clip qui:L'ultimo album "Look At Yourself" come anche il bellissimo merchandise sono disponibili qui Acquista "Look At Yourself" in digitale:iTunes: http://geni.us/EmmureLookAtYourselfITApple Music: http://geni.us/EmmureLookAtYourselfAMAmazon MP3: http://geni.us/EmmureFlagOfTheBeastANB FLAC: http://geni.us/EmmureFlagFLACSpotify: http://geni.us/EmmureFlagOfTheBeastSPPer altre informazioni sulla creazione di "Look At Yourself" e la trasformazione interiore degli EMMURE, guarda qui di seguito una serie di Q&A con il frontman Frankie Palmeri.Pt. 1 - https://www.youtube.com/watch?v=gbZhnJhpyKIPt. 2 - https://www.youtube.com/watch?v=3KR1FM1MdBYPt. 3 - https://www.youtube.com/watch?v=-i52wNusnKg&feature=youtu.beGuarda anche:'Flag Of The Beast': https://youtu.be/LdEEwRN_YFk'Russian Hotel Aftermath': https://youtu.be/8EtNN9Z31Jg'Torch': https://youtu.be/JwnjgiBTu0I'Smokey': https://www.youtube.com/watch?v=sBRQIIrXKlcGli EMMURE sono:Frankie Palmeri - VoceJoshua Travis - ChitarraPhil Lockett - BassoJosh ‘Baby J’ Miller – Batteriawww.facebook.com/emmure | www.twitter.com/emmuremusic | www.sharptonerecords.co/artist/emmure