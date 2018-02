1.Daemon - 09:04

2.The Chain - 03:23

3.Feeding The Lions - 07:12

4.Headlights In The Dark - 06:45

5.Shake The Coil - 03:49

6.Murder Your Dreams - 03:02

7.Pilgrim - 06:01

8.The Sewage - 11:38

Gli olandesisono pronti a ritornare sulle scene con il nuovo album "", previsto in uscita il 23 marzo 2018 suOggi la band è lieta di presentare il video del singolo "Murder Your Dreams", diretto da Luuk Bouwman.“Murder Your Dreams” è disponibile come singolo digitale su tutte le piattaforme streaming e download e come Instant Grat Download su iTunes ed Amazon. Disponibile da oggi il preorder di tutti i formati fisici. Di seguito il link di riferimento.