storico chitarrista dei Manowar ha pubblicato sulla pagina Facebook della sua band, le prima date del tour americano, e il video sample del nuovo album in uscita il prossimo 20 aprile viaClicca qui per vedere il video sample del nuovo album3/7 – SELLERSVILLE – PA – SELLERSVILLE THEATER3/8 – MANCHESTER – NH – JEWEL MUS…IC VENUE3/9 – BROOKLYN – NY – SAINT VITUS3/10 – POUGHKEEPSIE – NY – THE CHANCE3/11 – PATCHOGUE – NY – STEREO GARDEN3/14 – QUEBEC – QU – L’ANTI3/15 – MONTREAL – QU – KATACOMBES3/16 – TORONTO – ON – ROCKPILE3/18 – DETROIT – MI – TOKEN LOUNGE3/22 – INDIANAPOLIS – IN – BLACK CIRCLE BREWERY3/23 – CHICAGO – IL – REGGIES3/24 – DARIEN – IL – Q CLUBRicordiamo che lo storico chitarrista sarà di scena in Italia, il prossimo 22 aprile al