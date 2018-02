DOMANI 14 FEBBRAIO, PRESSO IL GRAN TEATRO GEOX DI PADOVA!CONSIGLIAMO VIVAMENTE L’ACQUISTO DELLE PREVENDITE CHE ORA SONO DISPONIBILI SOLO SUL CIRCUITO MAILTICKET ITALIA Domani finalmente, il ritorno di Dropkick Murphys e Flogging Molly assieme alla leggenda Glen Matlock! Appuntamento esplosivo dedicato agli amanti del celtic punk che si ispira al successo riscontrato lo scorso luglio a Milano, la prima data in Europa in cui le due band hanno condiviso il palco per un evento davvero unico. L’ottimo riscontro del pubblico e l’entusiasmo generatosi attorno alla data milanese si sta ripetendo anche per l’appuntamento di Padova, previsto per questo mercoledì 14 febbraio al Gran Teatro Geox.//////////Ecco di seguito tutte le INFO UTILI per arrivare preparati al concerto /////////////ORARI DELLA SERATALOCATIONIl concerto si terrà presso il Grande Teatro Geox di Padova. Il teatro si trova in via Tassinari 1, tutte le informazioni per sapere come raggiungerlo sono disponibili a questo link: http://bit.ly/TeatroGeox-comearrivare .Infoline Hub Music Factory: (+39) 02 58118803OFFICIAL MEDIA PARTNER:Virgin Radio ItaliaDROPKICK MURPHYSFLOGGING MOLLYGLEN MATLOCKUnica Data in Italia14.02.2018 | Gran Teatro Geox | PadovaIngresso in cassa 42,00 €Ingresso in prevendita 35,00 € + d.d.p.Prevendite vivamente consigliate, disponibili ora solo sul circuito Mailticket