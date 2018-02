ha esordito alla grande su amazon!L'album deirisulta essere tra i dischi più venduti sul portale di vendita onlineLa raccolta di sigle di cartoni animati in versione heavy metal, ha raggiunto i seguenti traguardi in brevissimo tempo:#1-rockchart#2-newalbum#7-amazonchart!Non c'è che dire, davvero un momento d'oro per la band emiliana che lo scorso sabato ha presentato B][/B] nella location milanese del Legend Club, di cui potete leggere il report sulle nostre pagine.