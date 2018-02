sono entusiasti di annunciare che l'evento "" verrà registrato in previsione di un cd live, il quale conterrà una selezione delle migliori esibizioni della serata per ognuna delle band partecipanti. Anche i presenti tra il pubblico saranno protagonisti, visto che tutti i nomi degli avventori della serata saranno inclusi nel booklet del cd, che sarà rilasciato in tutto il mondo viaMa non è tutto: per tutti i collezionisti e gli amanti del materiale bonus esclusivo, sarà disponibile infatti una card speciale con incluso un QR code (come quella qui sotto), che letto tramite smartphone o tablet permette di accedere all'ascolto di bonus tracks esclusive di artisti come. La suddetta card sarà gratuita per tutti coloro che acquisteranno il biglietto della serata in prevendita qui Per tutte le info su acquisto dei biglietti, pernottamento in hotel e prenotazione della cena (quest'ultima da effettuare entro e non oltre il 20 Febbraio 2018) basta cliccare sul seguente link: https://www.melodicrock.it/a-melodic-rock-night/ Per info, richieste e informazioni: amrn@melodicrock.it Hotel Convenzionati: Hotel dei Laghi, Hotel ConcordeLocale: Dedolor Music Headquarters – Rovellasca (CO)