Gli, nota band heavy metal toscana annunciano la firma con. L'uscita del nuovo album è prevista per l'anno 2018.Glinascono nel febbraio 2011 dall'incontro di(voce),(chitarra),(batteria) e(basso).Fin dalle prime prove le idee del gruppo sono chiare e il sound viene trovato con estrema facilità in uno stile trasversale che ha radici tanto nella NWOBHM e nello speed/thrash quanto nel punk/hardcore e nel rock più marcio e veloce.Nel giro di due mesi gliesordiscono live ottenendo segnali positivi da parte del pubblico. L'attività in sala è febbrile e a dicembre il gruppo entra in studio per la registrazione della sua prima demo autoprodotta, "", che contiene i primi 5 pezzi composti. Le registrazioni vengono ultimate nel gennaio 2012 e inizia successivamente l'attività di promozione del prodotto. Partecipano tra l’altro con tracce della demo alle compilation "", "" e "", tutte in free download.Nell'ottobre 2013, dopo un anno di inattività dovuto a un grave infortunio di Niccolò e a una stagione di studio di Gabriele in Sardegna, il bassista Marco decide di uscire dal gruppo. Due mesi dopo(Blindfall, ex Electric Fluid) subentra al suo posto come bassista.Nel maggio 2014 glicominciano le registrazioni del nuovo EP "", ultimate nel novembre dello stesso anno; segue un'intensa attività live e la composizione di nuovi pezzi.La band è attualmente al lavoro per la registrazione del suo primo full lenght e ha firmato il contratto conLINE UP:ADDITIONAL INFO: