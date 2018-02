Oggi la band australianaha pubblicato il nuovo video live di 'Consume'. Le immagini sono state filmate durante l'Impericon Never Say Die! European Tour con gli EMMURE a Novembre 2017.I POLARIS torneranno in Europa insieme ai compagni di etichetta WE CAME AS ROMANS e ALAZKA. Insieme a loro saliranno sul palco anche i THE PLOT IN YOU. Qui di seguito le date:POLARISw/ ALAZKA, WE CAME AS ROMANS, THE PLOT IN YOU24.04. D Wiesbaden - Schlachthof25.04. D Hamburg - Logo26.04. D Berlin - Musik & Frieden27.04. D Munich - Impericon Festival @ Backstage28.04. D Leipzig - Impericon Festival @ Messe29.04. D Hanover - Faust30.04. NL Sneek - Het Bolwerk--- WCAR Headlining ---02.05. UK Nottingham - Rescue Rooms03.05. UK Bristol - The Fleece04.05. UK Glasgow - Cathouse05.05. UK Manchester - Night People06.05. UK Leeds - The Key Club08.05. UK London - Underworld--- WCAR Headlining ---09.05. B Antwerp - Zappa*10.05. D Trier - Mergener Hof*11.05. D Stuttgart - clubCANN*12.05. I Pinarella - Rock Planet Club**no WE CAME AS ROMANS