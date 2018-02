“Road to Nowhere” è il debut album solista di Trevor, frontman dei Sadist, in uscita il 2 Febbraio via Nadir Music.Dopo il lancio del primo videoclip ufficiale “Burn at Sunrise” diretto da Matteo Siri, è ora di svelare la cover che ritrae Trevor in versione “fumettistica”, realizzata da due giovani artisti: Eloisa Parodi e Manuel Del Bono.All’album hanno voluto partecipare svariati ospiti illustri che hanno arricchito con la loro arte l’intero lavoro: da Christian Meyer, eclettico super batterista degli Elio e le Storie Tese a Stefano Cabrera, talentuso violoncello del GnuQuartet,da Paolo Bonfanti, chitarrista e bluesman d’eccezione a Grazia Quaranta, incredibile voce soul, da Francesco Chinchella con la sua ghironda medioevale a Daniele Barbarossa dei Winterage, che per l’occasione si è cimentato con la cornamusa.Manca ormai poco all’album d’esordio targato “Trevor and the Wolves”, la cui uscita sarà corredata anche da un corposo tour le cui tappe verranno rese note a breve.Stay Tuned!Opening: Adrenaline + MHELA.-----------------------------------------------------------------------------------------Ingresso riservato ai soci ARCI e/o UISPApertura porte 22:00Inizio concerto 23:00