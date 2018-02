Proprio prima delle elezioni presidenziali del 2016,deirilasciò molte interviste alla stampa europea per il disco dei. Ogni volta che gli veniva chiesto come gli americani avrebbero potuto essere tanto stupidi da votare uno come Trump, Al li rassicurava, dicendo “”, ha ammesso Al in seguito. “”.Quindi il 9 novembre, quando Al si è alzato e ha scoperto con orrore che Trump era stato eletto presidente, ha deciso di intraprendere un viaggio per spiegare perché quando una persona su tre decide qualcosa, ciò diventa legge in una società democratica. “Non ha senso”, ha detto. “”.Il nuovo album dei MINISTRY “AmeriKKKant” verrà pubblicato il 9 marzo: http://nblast.de/MinistryAmeriKKKantAltro su “AmeriKKKant”:'Antifa': https://www.youtube.com/watch?v=hTkywyKV-9U'Wargasm': https://youtu.be/uJSrQQMbp2k#1 - Al decostruisce la canzone ‘Antifa’: https://www.youtube.com/watch?v=XZormHXjp8M#2 - Al sulla firma per Nuclear Blast: https://www.youtube.com/watch?v=2qwXgiDrtuw#3 - le previsioni politiche di Al per il 2018: https://youtu.be/FzpnOKgyR1I#4 - Al parla dello scandalo delle molestie sessuali: https://www.youtube.com/watch?v=EnQuwU-bgSM#5 - Al parla del processo compositivo: https://www.youtube.com/watch?v=RbYS9_8-swkwww.ministryband.comwww.nuclearblast.de/ministrywww.facebook.com/WeAreMinistrywww.twitter.com/WeAreMinistrywww.instagram.com/weareministry