Recentemente Nuclear Blast ha annunciato la pubblicazione del primo album in studio di MICHAEL SCHENKER FEST! Prodotto da Michael Voss-Schoen, "Resurrection" è in uscita il 2 marzo 2018.Oltre a Michael Schenker e tre cantanti dei M.S.G., Gary Barden, Graham Bonnet e Robin McAuley, potrete sentire anche Doogie White (Michael Schenker's TEMPLE OF ROCK) e i musicisti Steve Mann (chitarra, tastiere), Ted McKenna (batteria) e Chris Glen (basso). In aggiunta, figureranno anche le apparizioni di Kirk Hammett, Wayne Findlay e Michael Voss-Schoen.Oggi la band presenta il lyric video della traccia di apertura 'Heart And Soul'.La canzone è inclusa anche nel 10" "Warrior", disponibile da oggi e acquistabile qui http://nblast.de/MSFHeartAndSoulAscolta la NB Novelties Playlist Altro su "Resurrection":'Warrior' OFFICIAL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=D2VtSdZHKbETrailer #1 – L'idea sottesa all'album:https://www.youtube.com/watch?v=muXDOxQz4fwTrailer #2 – Lavorare con quattro cantanti:https://www.youtube.com/watch?v=9eqQYPUCm_YI pre-ordini sono attivi:Fisico: http://nblast.de/MSFResurrectionDigitale: http://nblast.de/MSFResurrectionIl disco sarà disponibile nei seguenti formati:CDCD + DVD-DIGI (incl. Bonus-DVD)CD + DVD-Earbook (incl. Bonus-DVD & extended artwork)2LP (black in gatefold)2LP (clear in gatefold)2LP (clear + red splatter in gatefold, NUCLEAR BLAST MAILORDER EXCLUSIVE!)2LP (gold in gatefold, NUCLEAR BLAST MAILORDER EXCLUSIVE!)BOX (DIGI + Flying V Replica + photo card)Tracklist:CDBonus DVDMichael Schenker è uno dei più importanti chitarristi rock della storia della musica. Ha ipnotizzato la comunità rock dagli anni '70 con il suo personalissimo modo di suonare la chitarra e ha contribuito non solo a classici degli SCORPIONS come 'Lovedrive', 'Coast To Coast' e 'Holiday', ma si è anche costruito un monumento durante il periodo negli UFO scrivendo hit tra le quali 'Doctor Doctor' e 'Rock Bottom'. Il suo stile ha influenzato intere generazioni di chitarristi.Nel lontano 1979, il "German Wunderkind" ha deciso di diventare il boss di se stesso. Ha fondato i MICHAEL SCHENKER GROUP aka M.S.G. e ha pubblicato i suoi capolavori "Assault Attack" e "Built To Destroy", il live "One Night At Budokan" come anche le perle dei MCAULEY SCHENKER GROUP, "Perfect Timing" e "Save Yourself". I M.S.G. sono diventati la casa di ottimi cantanti tra i quali Gary Barden, Graham Bonnet (ex RAINBOW ecc.) e Robin McAuley. Quei ragazzi facevano anche parte dei MICHAEL SCHENKER FEST, il cui show di Tokyo è stato pubblicato sotto forma di live CD, DVD e Blu-ray nel marzo scorso.