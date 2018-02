A partire da oggi è disponibile online “”, il terzo singolo con relativo lyric video deiad anticipare “”, l’ultimo disco in uscita il prossimo 23 febbraio per la nota label rockGrezzo, impetuoso, divertente, “RNR burning” col suo groove possente e l’energia dei suoi riff metallici suona come un gioco serissimo, più disteso rispetto ai primi singoli ma non meno adatto ad incarnare lo spirito infiammato di questi scalmanati rockers bresciani che dal 2009 calcano senza sosta i palchi europei, per approdare nel 2015 negli Stati Uniti, dove si sono esibiti al mitico Whisky A Go Go di Los Angeles.Per ulteriori aggiornamenti: