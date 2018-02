sono entusiasti di presentare il lyric video di "",primo singolo estratto dal nuovo studio album di, dal titolo "Live Your Life".Michael dice: "".L'uscita di "Live Your Life" è pianificata per il prossimo 3 Marzo 2018 via Art Of Melody Music / Burning Minds Music Group in Europa, mentre il 13 Aprile 2018 è prevista l'edizione Giapponese su AnderStein Music. Le grafiche del cd (inclusa la cover alternativa dedicata al mercato nipponico) sono state sviluppate da Aeglos Art (Airbound, Raintimes, Viana, Charming Grace, Room Experience), e il booklet del cd può vantare doppie liner notes introduttive scritte da Kenneth Bremer, caporedattore del rinomato sito Westcoast europeo Blue Desert, e da Steve Price, il grande speaker della radio di riferimento del rock melodico in Europa, la britannica ARfm radio. Il release party di "Live Your Life" è programmato per il prossimo 24 Febbraio 2018 a Rovellasca (CO) in occasione della seconda attesa edizione di "A Melodic Rock Night", festival patrocinato da Melodicrock.it, Burning Minds Music Group e Rock Temple.Pre-ordini CD (inclusa edizione limitata personalizzata): PRESTO DISPONIBILI in esclusiva su https://www.rocktemple.itMichael Kratz su Spotify "Never Take Us Alive" (Singolo - Amazon Digital): https://goo.gl/KPCrWP"Never Take Us Alive" line-up:Michael Kratz: Voci, ChitarraKasper Viinberg: Batteria, Basso, Chitarra, Cori Percussioni & ProgrammingDom Brown: ChitarraOle Viinberg: CoriWeb/Social links:http://michaelkratz.nethttp://www.facebook.com/michaelkratz.nethttps://www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-musichttp://www.facebook.com/artofmelodymusic