Si annunciano oggi artwork, tracklist e i dettagli dell'album di debutto del quartetto milanese, capitanato dalla voce di Irene, che propone un alternative metal d'eccezione.Il titolo è omonimo, "FOREDAWN", ed uscirà il prossimo 23 marzo per. Dieci tracce inedite ed un'imperdibile cover del brano di successo You Spin Me Round (Like a Record) dei Dead Or Alive in chiusura, compongono questo debutto che vede alla produzione artistica Emiliano Camellini (Wolf Theory/Mellowtoy) ed è stato registrato e mixato da Frank Altare presso Aemme Recording di Salvatore Addeo di Lecco e 33Hz Studio di Trezzo Sull'Adda (MI).Le parole della band:Questa la tracklist:"Foredawn" verrà presentato sabato 24 marzo al Legend Club di Milano, per un release party da non perdere, con special guest al basso Gabriel dei Destrage! In apertura Deep As Ocean e Outrider > https://goo.gl/3V7gnBA breve saranno annunciate tutte le altre date di supporto al nuovo album.Il primo singolo uscirà molto presto.www.facebook.com/foredawnwww.instagram.com/foredawn_official