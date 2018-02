A causa di problemi di produzione il boxset in edizione limitata degli" sarà pubblicato il 9 marzo 2018, sempre suIl box set numerato include tutti i dieci album in studio della band e un doppio LP contenente tutte le cover e le bonus track della band; inoltre conterrà un booklet da 36 pagine con note di copertina. Tutti gli album sono stati masterizzati per vinile.Disponibile nei seguenti formati:Black vinyl – limitato a 1500 copieClear vinyl – limitato a 100 copie e disponibile su CMDistroTransparent red vinyl – limitato a 200 copie e disponibile su EMPSilver vinyl – limitato a 100 copie e disponibile su Nuclear BlastDark green vinyl – limitato a 100 copie e disponibile su ST RecordsPicture vinyl – limitato a 500 copie disponibile sul merchstore della band