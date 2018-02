sono tornati in Europa! La band non porterà solo i brutali brani tratti dall’ultimo album “”, ma sarà accompagnata da tre band di altrettanta potenza: supportati dai, i DESPISED ICON ribalteranno tutte le sere i locali dei nostri paesi con i loro fedeli fan. Ma è già stato detto abbastanza – affrettatevi e assicuratevi un ticket per non perdere questo incredibile pacchetto!I DESPISED ICON commentano:Guarda subito il nuovo trailer:DESPISED ICONw/ MALEVOLENCE, ARCHSPIRE, VULVODYNIAMaggiori info: www.despisedicon.com/web/tour-dates.htmlPer molti fan della musica estrema, è difficile ricordare cosa sia venuto prima dei DESPISED ICON, una band che ha avuto un’enorme influenza sul genere. Quando il gruppo si formò nel 2002 e pubblicò lo stesso anno “Consumed By Your Poison”, si delineavano nuove intersezioni tra il sound del più classico death metal e la forza brutale dell’hardcore. I DESPISED ICON sono stati tra i primi a unire i segni distintivi del tradizionale death metal a inarrestabili breakdown.I DESPISED ICON sono tornati lo scorso anno con l’ultimo album “Beast”; un aggressivo commento sullo stato del mondo e lo stato della musica stessa. L’album è stato prodotto dal primo chitarrista Yannick St-Amand (BENEATH THE MASSACRE, NEURAXIS) e mixato/masterizzato da Andy Sneap (MEGADETH, OPETH, NEVERMORE). L’artwork è stato creato da Alexandre Goulet.Ordina “Beast” qui: http://nblast.de/DespisedIconBeastNBIn digitale: http://nblast.de/DespisedIconDownloadsAltro su “Beast”:‘Beast’ OFFICIAL MUSIC VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=4xFgaXl93vQ‘The Aftermath’ OFFICIAL MUSIC VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=AECzwseIYwo‘Bad Vibes’ OFFICIAL MUSIC VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=spDK2MedUYY