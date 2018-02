Parte iltour deiche si esibiranno sul palco del Legend club di Milano!Le sigle più amate dei cartoni dagli anni 80 sino ai nostri giorni in chiave metal, eseguite con tanti ospiti che si alterneranno sul palco, tra cui il miticoche canterà su "what's my destiny dragonball!una serata over 9000!!!Ad aprire i terrificanti, che presenteranno il loro nuovo albumTRICK OR TREAT + Deathless legacyOspiti speciali:(Deathless legacy)(Temperance).. e tanti altri!!Viale Enrico Fermi 98, MilanoDalle ore 22:00Ingresso: 10 euro / raisers 8 euroEvento Facebook QUI