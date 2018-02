Uscita: 22 FEBBRAIO 2018Nel corso della propria carrieraha venduto più di venti milioni di dischi, sia come solista che come cantante della sua band, i leggendari, il primo gruppo hard rock della storia ad avere un album che è entrato in classifica direttamente al numero uno.Dotato, oltre che di una splendida voce, pure di una notevole figura che lo ha fatto presto diventare un sex-symbol, Bach è anche stato la prima rockstar a calcare un palcoscenico di Broadway, interpretando ruoli di primo piano in Jekyll & Hyde, Jesus Christ Superstar e The Rocky Horror Picture Show, e non è mancata nemmeno una presenza televisiva, in ben sette stagioni della celebre serie Una Mamma Per Amica.Nella sua autobiografia, Sebastian Bach offre un vivido racconto di quegli eccessi e sregolatezze che caratterizzavano la vita in tour insieme a gruppi del calibro di Bon Jovi, Aerosmith, Mötley Crüe, Soundgarden, Pantera, Nine Inch Nails e Guns N’ Roses, accompagnandolo con decine e decine di foto inedite da lui stesso conservate nel corso degli anni.Ma questo libro è anche la storia di un uomo che ha raggiunto la fama da giovanissimo, e di una band che è implosa quando era all’apice del successo. È la storia di un uomo che ha visto esaudirsi i propri desideri più sfrenati, per poi finire a perdere la propria famiglia e la propria casa. È la storia di un uomo che però ha sempre tenuto duro, e tra donne, alcol e musica ha sempre vissuto on the road, e continuerà a farlo.LA MIA VITA E GLI SKID ROW non è un’autobiografia rock come tutte le altre, perché Sebastian Bach non è mai stato una rockstar come tutte le altre.SEBASTIAN BACH ha venduto oltre venti milioni di dischi in tutto il mondo, in veste di frontman del suo ex gruppo, gli Skid Row, e come artista solista. Molto di più che solo un musicista multiplatino, nell’ultimo decennio ha ampliato la sua carriera grazie a un ruolo ricorrente in cinque stagioni della popolare serie TV Una Mamma per Amica, Sing Your Face Off sulla ABC, la serie TV commedia Trailer Park Boys, il doppiaggio di SpongeBob SquarePants e Robot Chicken, ruoli da protagonista a Broadway in Jekyll & Hyde, The Rocky Horror Show e Jesus Christ Superstar, ed è apparso regolarmente su MTV e VH1.PROMOZIONE TSUNAMI: PER TUTTE LE PRENOTAZIONI SUL SITO TSUNAMI IN OMAGGIO UNA MAGLIETTA CON UN ARTWORK ORIGINALE, REALIZZATO PER IL LIBRO DA ROBERTO RECCHIONI.