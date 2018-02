La djent metal band britannicapubblicherà il nuovo e quarto album "Sonder" il prossimo 20 aprile su Kscope. L'album è stato registrato presso gli inglesi 4D Sounds con la supervisione di Aiden O'Brien e masterizzato da Acle Kahney. Disponibile un primo estratto del nuovo album, l'opening track "Luminary"Per i fan audiofili la band ha pensato ad un formato speciale appositamente per loro. La versione 2CD contiene come disco bonus l'intero album in formato binaurale un'esperienza d'ascolto a 360° a cura di Klang ottimizzandone l'ascolto in cuffia.Di seguito la tracklist di "Sonder" e l'artwork ad opera di Amos WIlliams"Sonder" sarà pubblicato nei seguenti formatiCD2CD – con album in versione binaurale bonusLP neroCrystal Clear vinyl LPpicture disc (exclusive to the band’s webstores)digitaleAnnunciate per ora alcune date a festival europei:08/06/18 – UK, Donington, Download Festival (headlining the Dogtooth Stage)22-24/06/18 – BE, Dessel, Graspop Festival22-24/06/18 – FR – Clisson – Hellfest28-30/06/18 – ESP, Madrid, Caja Magica, Download FestivalTESSERACT are:TESSERACT online:http://tesseractband.co.uk/https://www.facebook.com/tesseractband /https://twitter.com/tesseractbandwww.instagram.com/tesseractbandhttps://open.spotify.com/artist/23ytwhG1pzX6DIVWRWvW1r?si=iRLmYXdsRtW4cJS3on9xhAhttp://www.kscopemusic.com/artists/tesseract