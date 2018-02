sono entusiasti di annunciare la firma dei glamster svedesi, per l'uscita del loro nuovo album "". La storia dei Lipz inizia nel 2011, quando i fratelli Klintberg, Alexander (Voce, Chitarra) e Koffe (batteria), decidono di fondare una nuova band insieme al loro migliore amico Conny Svärd (Chitarra). Il trio inizia subito la ricerca di un frontman adatto al progetto, ma dopo alcuni tentativi falliti, Alexander decise di prendere posto dietro al microfono, rivelandosi immediatamente essere l'uomo giusto. Con questa formazione, i Lipz entrano in studio per iniziare le registrazioni del proprio materiale. Il primo singolo "Ghost Town" esce nel Settembre del 2012, seguito tre anni dopo dall'EP "Psycho". La ricerca infinita di un bassista da inserire in pianta stabile rallenta il processo di realizzazione del primo full-length album in studio, che richiede tre anni per essere finalmente completato (con Alexander ad occuparsi dei bassi).Nel 2018 i Lipz firmano con Street Symphonies Records / Burning Minds Music Group per la pubblicazione di "Scaryman", prevista per Maggio.Il Label Manager Stefano Gottardi afferma: “”.Ulteriori informazioni sulla data di uscita ufficiale, la tracklist finale e altri dettagli seguiranno nelle prossime settimane.LIPZ line-up:Web/Social Links:http://www.lipzband.comhttps://www.facebook.com/lipzbandhttp://www.burningmindsgroup.com/street-symphonieshttps://www.facebook.com/streetsymphonies