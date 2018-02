Dopo aver da poco annunciato la partecipazione al “Lilith Tour 2018” di supporto ai Butcher Babies e Eyes Set to Kill, ipresentano oggi il video di “Pride Before The Fall”!Il clip è dedicato a tutti i nuovi e vecchi fan e ripropone con immagini live inedite, tutta la potenza della band e il calore regalato dal pubblico durante gli show del 2017, che comprendono il tour di supporto ai The Rasmus dello scorso autunno.” commenta il frontman, Rusty.Lilith Tour 2018Butcher BabiesEyes Set To KillKlogrI KLOGR hanno pubblicato nel 2017 su Zeta Factory il loro terzo full-length intitolato “Keystone”.Acquista subito “Keystone” qui: