Si avvicina uno degli eventi più attesi della stagione, finalmente isaranno alper promuovere il nuovo album “”, produzione che sin dalla sua uscita ha riscosso i consensi e favori di pubblico e critica.Lo special guest previsto per la serata sarà in realtà un act di assoluto prestigio, infatti ad accompagnaree soci, ci saranno i, anche loro freschi di pubblicazione con il loro “”, concept-album scritto interamente in portoghese ed incentrato sul terremoto che colpì Lisbona nel 1755.Apertura: 19:00Evento Facebook: Clicca QUI Prezzo del biglietto in prevendita: €27,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €32,00Biglietti in vendita su Ticketone e punti vendita autorizzati.