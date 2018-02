ANDREA SALINI (IL LUPO DEL ROCK), disponibile il suo nuovo album "LAMPO GAMMA" sui principali Digital Store.

ll grande successo di "", il nuovo album uscito nel mese di maggio, recensito dalla critica e gli addetti ai lavori, tra l'altro come : "" , "." (tutte le recensioni sono consultabili sul sito http://www.andreasalini.com/recensioniinterviste/ ), è la conferma nel panorama musicale che il cantautore-chitarrista della provincia di Rieti,, è tra i migliori "rockers" italiani.Per far apprezzare la sua musica anche oltre confine (il nuovo album è il frutto di una collaborazione internazionale, con testi in Inglese), dal 1 Febbraio, "" è disponibile su 35 digital store, quali: iTunes, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Play, Napster, Deezer, Youtube Art Tracks, Simfy Africa, iHeartRadio, MediaNet, VerveLife, Tidal, Gracenote, Shazam, 7Digital, Juke Music, Slacker, KKBox, AKazoo, Anghami, Spinlet, Neurotic Media, Yandex, Target Music, Claro Musica, Zvooq, Saavn, NMusic, 8Tracks, Q.Sic, Musicload, Kuack, Pandora e Boomplay Music.Per annunciare nel migliore dei modi questo evento, in contemporanea, è uscito il nuovo video del singolo "".Il brano, "" (la seconda traccia di) è stato tra l'altro scelto dagli organizzatori del festival "" per partecipare alle selezioni della 31' edizione.Dalla bellissima canzone è stato ricavato anche uno straordinario video che ben fotografa i contenuti di "".La descrizione del regista".Da rimarcare l'interpretazione impeccabile e coinvolgente di, la regia superba di, è lo splendido lavoro del resto della troupe :(fotografia),(aiuto regista) e(make up/styling).Questo il link del video "Le prossime date "" diCONTATTI ED INFO:email: lampogammasalini@libero.it